Navarro 'gerizekalı'ya takılmadı: Elon Musk'la her şey yolunda

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, kendisine ‘gerizekalı’ diyen Elon Musk’la ‘arasının iyi olduğunu’ söyledi.

Peter Navarro (sol), Elon Musk (sağ) Fotoğraflar: Wikimedia Commons / X

Navarro, CNBC’ye verdiği söyleşide Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD’de birleştirildiğini ve Musk’ın bir ‘üretici değil, montajcı’ olduğunu söylemişti.

Musk “Navarro gerçekten bir gerizekalı. Burada söyledikleri tamamen yanlış. Tesla, en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket. Navarro, aptalın önde gideni” diye yanıt vermişti.

Paylaşımına Navarro’u ekleyen Musk Tesla’nın ‘ABD’deki en dikey entegre otomobil üreticisi’ olduğunu savunmuştu.

Tartışmaya ilişkin NBC News‘e konuşan Navarro, Musk’ın kıdemli danışman olarak ‘iyi iş çıkardığını’ belirtti ve şunu dedi: “Hakkımda daha kötüsü söylenmişti. Elon’la her şey yolunda.”