Musk'la Navarro atıştı, Beyaz Saray 'Erkeklerin her zamanki hali' dedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın iki kıdemli danışmanı Elon Musk’la, Peter Navarro atıştı.

Beyaz Saray’dan “Erkeklerin her zamanki hali” açıklaması geldi.

Peter Navarro (sol), Elon Musk (sağ) Fotoğraflar: Wikimedia Commons / X

Trump’ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, CNBC’ye verdiği röportajda Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD’de birleştirildiğini ve Musk’ın bir ‘araba üreticisi değil, montajcısı’ olduğunu söyledi.

Musk “Navarro gerçekten bir gerizekalı. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış. Tesla, en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket. Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal” diye yanıt verdi.

Paylaşımına Navarro’yla, ‘IfindRetards’ adlı hesapları etiketleyen Musk, ayrıca Tesla’nın ‘ABD’deki en dikey entegre otomobil üreticisi’ olduğunu savundu.

Tartışma Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’e soruldu.

Sözcü şöyle yanıt verdi: “(Musk ve Navarro) Ticaret ve (karşılık gümrük tarifeleri) tarifeler konusunda açıkça çok farklı görüşlere sahip iki kişi. Erkeklerin her zamanki hali. Biz de onların kamuoyu önündeki atışmalarını sürdürmelerine izin vereceğiz.”

Leavitt ayrıca ‘tarihteki en şeffaf yönetime sahip olduklarını’ öne sürdü ve bunun için insanların ‘minnettar’ olması gerektiğini söyledi.