Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAl, X'i satın aldı

ABD’li milyarder Elon Musk yapay zeka şirketi xAI’ın sosyal medya platformu X’i (eski adıyla Twitter) satın aldığını açıkladı.

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X’ten açıklama yapan Musk’a göre işlemle xAI’ın değeri 80 milyar dolar, X’in değeriyse 33 milyar dolar oldu. Satışın tamamının hisse senedine dayalı yapıldığını belirten Musk ayrıca X’in 12 milyar dolar (yaklaşık 456 milyar lira) da borcu olduğunu aktardı.

‘Büyük bir potansiyelin kilidini açacak’

Musk’ın xAI’ın iki yılda ‘dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri haline geldiğini’, X’inse 600 milyondan fazla aktif kullanıcının başvurduğu bir kaynak olduğunu belirtti. İki platformun geleceklerinin iç içe geçtiğini ifade eden ABD’li milyarder şunları kaydetti:

“Bugün verileri, modelleri, bilgi işlem, dağıtım ve yetenekleri birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz. Bu birleşme xAI’ın gelişmiş yapay zeka kabiliyetini ve uzmanlığını X’in muazzam erişimiyle harmanlayarak büyük bir potansiyelin kilidini açacak.

Birleşik şirket, gerçeği arama ve bilgiyi ilerletme temel misyonumuza sadık kalırken milyarlarca insana daha akıllı, daha anlamlı deneyimler sunacak. Bu sayede sadece dünyayı yansıtan değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini aktif olarak hızlandıran bir platform oluşturabileceğiz.”

Musk ayrıca bunun ‘sadece bir başlangıç’ olduğunu kaydetti.