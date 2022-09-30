NATO: Ukrayna’nın üyeliğine sadece 30 üye ülke karar verebilir

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, örgüte hızlı katılım için başvuran Ukrayna’nın üyeliğine sadece 30 üye ülkenin karar verebileceğini, oy birliği gerektiğini kaydetti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin belgeyi bugün imzalamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, acil topladığı Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu toplantısının ardından ülkesinin NATO’ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı.

Stoltenberg, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’daki dört bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu, bu toprakları Rusya’nın parçası olarak asla tanımayacaklarını söyledi.

‘Zayıflık göstergesi’

Rusya’nın Ukrayna topraklarını ikinci kez zorla ele geçirdiğinin altını çizen Stoltenberg, “Bu, savaşın başlamasından bu yana en ciddi tırmanışı temsil ediyor” dedi.

İlhak kararını ‘güç değil, zayıflık göstergesi’ olarak gören Stoltenberg, “Bu, savaşın planlandığı gibi gitmediğinin ve Putin’in stratejik hedeflerinde tamamen başarısız olduğunun itirafıdır” dedi.

Ukrayna’nın üyelik başvurusu hakkında Stoltenberg, “Ukrayna’nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır” dedi.