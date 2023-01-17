NATO gerekçeli staj başvurusu reddinde Stockholm Üniversitesi’nden özür geldi

İsveç’te bir profesörünün Türk öğrencinin staj başvurusunu ‘Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya girişini engellediği’ gerekçesiyle reddettiğinin ortaya çıkması üzerine üniversiteden özür açıklaması geldi.

Stockholm Üniversitesi. (AA)

Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa’da bir okulda staj yapmaya hak kazanan İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S., 23 Kasım 2022’de Stockholm Üniversitesinde görev yapan Profesör Per Carlbring’in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta göndermişti.

Carlbring’den “Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç’in NATO’ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm” yanıtı gelmişti.

Stockholm Üniversitesi’ne 5 Aralık 2022’de ‘ayrımcılık’ şikayetinde bulunan öğrenci, profesörün cevabının ‘politik düşüncelere dayandırıldığını ve ayrımcı bir tutum sergilediğini hatta tamamen ırkçı olduğunu’ belirtti.

Haberin duyulması üzerine tepkiler yükselirken, üniversiteden özür açıklaması geldi. AA’nın haberine göre üniversitenin açıklaması şöyle:

“Üniversitemiz herkese eşit ve saygılı davranmalı ve hiçbir zeminde ayrımcılığı kabul etmemelidir. Üniversiteye bizi stajyer olarak ziyaret etmekle ilgilenen öğrencilerden çok sayıda başvuru geliyor. Maalesef herkesi kabul edemiyoruz, ancak her talebin profesyonel şekilde yanıtlanmasını bekliyoruz. Bu vakada bir çalışan kendini profesyonel olmayan ve kabul edilemez bir şekilde ifade etti. Meseleyi öğrenir öğrenmez rutinlerimize göre hareket ettik ve ona göre ele aldık. Söz konusu çalışan çok pişman ve meseleyi yanlış ele aldığının farkında. Aynı zamanda üniversite bu kişiden acilen özür diledi ve aralık ayında bünyemizde başka bir staj yeri bulması konusunda yardım teklif etti.”