Nasuhi Güngör: Batıyla sorunlarımız 

Türkiye’nin ABD’yle olan ilişkilerinde en başta Suriye’nin kuzeyindeki uydu devletçik ve terör desteği üzerinden büyük sorunlar var. Hemen tüm sorunların ana başlığı haline gelen bu alanda kolayca bir denge ya da çözüm oluşmayacağı çok açık. Ancak seçim sonuçları ne olursa olsun, Amerikan yönetiminin Türkiye aleyhine bir tehdidi aynı ölçekte ve ısrarda devam ettirmesi kolay olmayacaktır.

Diğer yandan hala AB perspektifini koruduğumuzu söylesek de, uzun mücadelelere rağmen birliğin tam üyesi olamadık. AB’nin merkez ülkeleriyle, en başta Almanya olmak üzere büyük ticari hacmimize rağmen, gizli-açık pek çok alanda yaşadığımız sorunlar var. Seçime yaklaştıkça bunların biraz daha belirgin hale geldiğini, oy kullanma alanlarını genişletme konusunda Almanya’dan gelen “direnç” üzerinden okumak mümkün.

Nasuhi Güngör’ün yazısı