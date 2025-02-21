Eski AKUT başkanı Nasuh Mahruki’ye, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Fotoğraf: AA

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski başkanı Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oy açıklamasına ilişkin “İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor” paylaşımında bulunmuştu.

Daha sonra ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı’ öne sürülen Mahruki hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İfadesi alındıktan sonra tutuklanan Mahruki, 5 Aralık 2024’te tahliye edilmişti.

Habertürk‘ün aktardığına göre mahkeme Nasuh Mahruki’ye 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.