Nasuh Mahruki'ye üç yıla kadar hapis istemi

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) başkanı Nasuh Mahruki’ye sosyal medyada ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapis istendi.

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İstanbul 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Mahruki ve avukatı hazır bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Mahruki’nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan bir yıldan yıl yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahruki’yse beraatine karar verilmesini istedi.

Milli Güvenlik Akademisi mezunu olduğunu belirten Mahruki, sadece görüşlerini paylaştığını ve Suriye’de yaşananların kendisini doğruladığını savundu.

Mahruki şunları söyledi:

“Eğer savunmalarım kabul edilmiyorsa Ümit Özdağ’ın uzman olarak duruşmada dinlenilmesini talep ederim. Bu işin kitabını yazmış başka uzmanlar da vardır, onlar da dinlenebilir.”

Mahruki’nin avukatı Şehmus Tekik’se savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan hakim, sanık avukatına süre verip duruşmayı 21 Şubat’a erteledi.

Duruşmanın ardından Nazlıaka şunları şöyledi:

“Mahruki’nin kişiliğiyle bağdaşmayacak birtakım iddialarla yargılanıyor olması hepimiz için üzücüdür. Mahruki sorumlu vatandaş olarak gördüğü birtakım aksaklıkları dile getirmiştir.”

Yargılanmasına neden paylaşımının sıradan sosyal medya paylaşımı olduğunu belirten Mahruki, savcının ceza istemine şaşırdıklarını belirterek “Buna yüksek anlamlar yüklemenin manası yok. Fikirlerimi, endişelerimi paylaştım” dedi.