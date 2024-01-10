NASA’nın Ay’a inişi 2026’ya ertelendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis Misyonu’nda mürettebatın Ay’a inişini 2026’ya erteledi.

Fotoğraf: AA

NASA’nın görevi erteleme nedeni, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişeleri, astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar.

NASA Başkanı Bill Nelson, güvenliğin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

Nelson, söz konusu gecikmelerin Artemis ekiplerine zorlukları aşmak için daha fazla zaman kazandıracağını da kaydetti.

Artemis Misyonu’yla Ay’a dört astronot gönderilmesi planlanıyor.

ABD, aynı program çerçevesinde Ay’da kalıcı bir üs kurulması ve Ay’ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.