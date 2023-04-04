NASA, Ay’a gidecek astronotları açıkladı: İnsanlığın mürettebatı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 50 yılı aşkın bir süreden sonra Ay’a yapılacak ilk insanlı yolculuk için görevlendirilen astronotları açıkladı.

Fotoğraf: NASA

‘Artemis 2’ olarak adlandırılan Ay’a dönüş uçuşunda yer alacak astronotlar, ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikte NASA yöneticisi Bill Nelson tarafından şu sözlerle açıklandı:

“Dünyadaki en büyük, en güçlü roket onları göklere doğru taşıyacak. Artemis 2 ekibi, bizi yıldızlara götürmek için yorulmadan çalışan binlerce kişiyi temsil ediyor. Bu insanlığın mürettebatı.”

Tarihi Apollo misyonlarının 1972’de sona ermesinden bu yana uzayın derinliklerine inecek astronotlar arasında ilk kez bir kadın ve siyah astronot yer alacak.

Ay’ın etrafında uçan ilk kadın olacak

Bir kadın tarafından en uzun aralıksız uzay uçuşu rekorunu elinde tutan ve NASA’nın tamamı kadınlardan oluşan ilk üç uzay yürüyüşüne katılan 44 yaşındaki Christina Koch, Ay’ın etrafında uçan ilk kadın olacak.

Eski ABD donanması pilotu ve daha önce dört uzay uçuşu gerçekleştiren 46 yaşındaki Victor Glover da, Ay’a giden ilk siyah astronot olacak.

47 yaşındaki Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden Albay Jeremy Hansen ise Ay’a gidiş ekibindeki ilk Kanadalı isim olacak.

Dört kişilik ekipte eski ABD Donaması pilotu 47 yaşındaki Reid Wiseman da yer alacak.

Uçuşun Kasım 2024’te gerçekleşmesi planlanıyor.

10 günlük uçuşun ardından Dünya’ya dönüş

Ay yörüngesine yapılan mürettebatsız uçuş görevi Artemis 1’in Aralık 2022’de başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis 2 ile dört kişilik mürettebat Ay yörüngesinde 10 günlük uçuş gerçekleştirecek ve Dünya’ya dönecek.

Bu yolculukta amaç Orion’un tüm yaşam destek cihazlarının ve diğer sistemlerinin çalışıp çalışmayacağını test etmek.

Artemis 2’nin başarılı olması halinde NASA, 2025’te astronotları Ay’ın yüzeyine göndermeyi hedefliyor.

NASA bu uçuşla birlikte Ay yüzeyinde kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı ve sonunda Mars’a bir yolculuk başlatmayı umuyor.

Nelson, 2040 yılına kadar Mars’a mürettebatlı bir uçuşun gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Ne olmuştu?

İlk Artemis uçuşu, Ay’ın etrafında 25 günlük bir yolculuktan sonra güvenli bir şekilde Dünya’ya dönen mürettebatsız bir Orion kapsülüyle Aralık ayında tamamlandı.

Orion yolculuğu sırasında 1,6 milyon kilometreden fazla yol kat etti ve Dünya’dan daha önce yaşanabilir herhangi bir uzay aracından daha uzağa gitti.

Ay’a insanlı son yolculuk bundan tam 50 yıl önce, 11 Aralık 1972’de Apollo 17 ekibi tarafından yapılmıştı.

Amerikalı astronot Neil Armstrong ise 20 Temmuz 1969’da Eagle uzay aracından çıkıp “İnsan için küçük ama insanlık için büyük bir adım” diyerek Ay’ın yüzeyine ayak basan ilk insan olmuştu.

1969-1972 arasında 6 Apollo misyonu boyunca 12 astronot Ay’da yürümüştü.