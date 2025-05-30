Narin Güran cinayeti: 12 kişiyle üç çocuğa değişen sürelerde hapis cezası

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin altısı tutuklu 12 sanıkla suça sürüklenen üç çocuğun yargılandığı davada karar açıklandı.

Fotoğraf: Narin Güran / X

Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava ‘suçluyu kayırma’ suçundan altı aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle şu kişiler yargılanıyordu…

Tutuklu sanıklar:

Birsen Güran

Fuat Güran

Maşallah Güran

Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy

Mehmet Şevket Kaya

Muhammed Kaya

Tutuksuz sanıklar:

Şeyma Kaya

Hediye Güran

İbrahim Halil Güran

Barış Güran

Kurtuluş Güran

Ömer Faruk Güran

Suça sürüklenen çocuklar:

R.A.

M.G.

İ.K.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları da yer aldı.

Tutuklu sanıklardan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran hakkında üç buçuk yıl hapis cezasıyla ‘Suçun sabit olduğu kanaatine varılmış olması, sanıkların soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklulukta geçirdiği süre ve üzerine atılı eylemin cezasının niteliği, hükmedilen ceza miktarı göz önüne alındığında tutuklamanın bu aşamada ölçülü olduğu ve bu kapsamda adli kontrolün yetersiz olacağı kanaatine varılmış olması’ gerekçesiyle hükmen tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklar Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında üç yıl hapis cezası veren mahkeme tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alıp üç kişinin tahliyelerine karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Hediye Güran’ı üç buçuk yıl, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’ı üç yıl hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme suça sürüklenen çocuklar R.A’ya (16) bir yıl üç ay, M.G (16) ve İ.K’ye (17) ise bir yıl sekiz ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.