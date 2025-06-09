Napoli Havalimanı'nda radar arızası: 45 uçuş iptal

İtalya’nın Napoli kentindeki Capodichino Havalimanı’nda uçakların yaklaşma sahasını izleyen radar sistemi arızalandı.

Fotoğraf: Giancarlo Criscuolo – Wikipedia

İtalya’da hava trafiğinden sorumlu kuruluş ENAV’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“ENAV, Napoli Capodichino Havalimanı’nda, havaalanı yaklaşma sahasından sorumlu radar sisteminde meydana gelen mekanik bir arıza nedeniyle gelen uçuş sayısının geçici olarak azaltıldığını bildiriyor. Bu karar, tamamen önleyici bir tedbir olarak alınmış olup, güvenlik standartlarını korumak amacıyla gerekli görülmüştür.”

İtalyan ANSA ajansının haberindeyse havalimanı radarındaki mekanik arıza sebebiyle 20’si geliş, 25’i gidiş olmak üzere 45 uçuşun iptal edildiği ve diğer uçuşlarda da rötarlar olduğu bilgisi verildi.

Basında yer alan diğer haberlerde de Napoli Capodichino Havalimanı’nda rötarların 4 saate kadar ulaşabildiği, ENAV teknikerlerinin arızanın nedenini tespit ederek gidermeye çalıştığı kaydedildi.