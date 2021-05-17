Nagehan Alçı: Yeniden AVM’lere kavuştuk ama çocuklarımız evde olacak

17 günün ardından ‘kademeli normalleşme’ kararları belli oldu.

Gözümüz aydın!

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Çocuklar yine eğitimden uzak…

Yeniden AVM’lere kavuştuk, sokaklar yine hınca hınç dolacak. Ama çocuklarımız evde olacak.

Okullar tabii ki kapalı. Her yer açılsa da okullar sımsıkı kapalı tutulmalı bu ülkede. Ne de olsa en kolay lokma çocuklar. E alıştılar da evde boş boş oturmaya. Otursunlar… Zihinsel ve bedensel olarak çürüme pahasına otursunlar evlerinde.

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Ben artık yazacak bir şey bulamıyorum sevgili okurlar… Açık söyleyeyim, pek umudum kalmadı. Bırakın bu seneyi, eylülden bile endişeliyim…. Pandemi dönemi çok acı bir şekilde gösterdi ki eğitim asla öncelik değil bu ülkede.

Nagehan Alçı’nın yazısı