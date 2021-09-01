Nagehan Alçı: Tayyip Bey, kapısını çalan olmadığını söylüyor ama kapıyı açık bırakıyor

80 yaşını geçmiş, ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan 28 Şubat generallerine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasanın 104. maddesine dayanan af yetkisini kullanacak mı?

19 Ağustos’ta yazdığım, bu köşede yayınlanan yazıdan beri bu mesele yoğun şekilde konuşuluyor.

Bosna-Hersek ziyareti dönüşü konu uçakta bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu…

Soru ve cevap aynen şöyle:

“28 Şubat davasında bazı eski generallerin hapis cezaları infaz ediliyor. Söylentiler oldu sizin affedebileceğinize yönelik, bu hususta ne düşünüyorsunuz?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yargı kararını verdi. Bu karar sonrasında bizim kapımızı çalan olmadı.”

Tayyip Bey, kapısını çalan olmadığını söylüyor ama kapıyı açık bırakıyor. İstese bu af tartışmalarını tamamen bitiren bir üslup kullanabilirdi.

Benim şahsi yorumum şu…

Eğer kapı çalınırsa Cumhurbaşkanı 104. maddeye dayanan yetkisini kullanabilir.

Nagehan Alçı’nın yazısı