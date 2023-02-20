Nagehan Alçı: Sismik izolatör meselesi

Deprem felaketi ile birlikte en çok merak edilen başlıklardan biri de “sismik izolatör”ler oldu.

Binalara konduğunda depremin şiddetini azalttığı, yapıyı güçlendirdiği söylenen bu mekanizma bazı uzmanların söylediği gibi maliyeti çok mu artırıyor? Yalnızca büyük ve yüksek katlı binalara mı konabiliyor?

Araştırdım…

Türkiye’de 2016’dan beri sismik izolatör üreten firmalar var. Yeni yapılarda bu eklenti yapım maliyetini yüzde 10 kadar artırıyor.

Yeni binaların tümüne uygulanabiliyor.

Eski binalara uygulanabilmesi içinse binanın kolonlarının uygunluğuna bakılıyor. Bir de binanın 20 yaş üzeri, 15 kattan daha yüksek ve bitişik nizam olmaması gerek.

Nagehan Alçı’nın yazısı