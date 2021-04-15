Nagehan Alçı: Orhan Pamuk, Atatürk ile ilgili eskiden durduğu kadar eleştirel bir yerde durmuyor bugün

Ben Pamuk gibi bir yazarın açıklama yapmak zorunda hissetmesine çok üzüldüm.

İnsanların susmasından da beter olan şey belli tabularla ilgili konuşma yapmaya zorlanmasıdır. Esas faşizm budur.

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Öte yandan bizzat biliyorum ki Orhan Pamuk, Atatürk ile ilgili eskiden durduğu kadar eleştirel bir yerde durmuyor bugün.

Mevcut Kemalizm anlayışını ayrı bir yere Atatürk’ü ise farklı bir yere koyuyor.

Geçtiğimiz yıl yediğimiz o malum yemekte yaptığımız sohbette de bunu anlatmıştı.

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Mustafa Kemal’in ülkeye Batı rotasını göstermesi hedefini çok önemli buluyor Pamuk.

Atatürk de Batı düşmanı tarzda bir nasyonalizm yoluna ülkeyi koyabilirdi diye düşünüyor. Konjonktür buna uygundu. Fakat buna rağmen inatla Türkiye’ye Batı medeniyeti rotasını gösterdi.

Nagehan Alçı’nın yazısı