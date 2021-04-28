Nagehan Alçı: Kime sorsam ‘İznimiz var’ ya da ‘Kapsam dışıyız’ diyor

Perşembe akşamı 19’dan itibaren ‘tam kapanma’ olacak deniyor ama ben bu nasıl bir ‘tam’ kapanma, hiç anlamadım sevgili okurlar.

Kime sorsam “Bizim iznimiz var” ya da “Biz kapsam dışıyız” diyor.

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Tüm imalathaneler açık. Fabrikalar açık. Sadece ilaç ya da gıda değil ayakkabıdan, kozmetiğe her türlü üretim kesintisiz sürüyor. İnşaatlar da öyle. Benim buna itirazım yok, eğer ekonominin çarklarının dönmesi için bu zorunluysa yapılmalı ama ismine de ‘tam kapanma’ denmemeli…Tüm işçiler ve üretim zinciri çalışanları işbaşı yapmaya devam edecek.

Bu milyonların sokaklarda olması demek.

Nagehan Alçı’nın yazısı