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Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: İktidarın görevlendirdiği ajan olsa bu kadar zarar veremez ana muhalefet partisine

Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar uğraşırsa uğraşsın Özcan gibi isimler yüzünden CHP’nin mütedeyyin Anadolu insanına ulaşma imkanı yok.

Ya da şöyle diyelim… Eğer mevcut rejim CHP’nin mütedeyyin insanlarımıza ulaşmamasını istiyorsa tam da iktidarın ihtiyacı olan profil Tanju Özcan.


İktidar bloku CHP ile dindarlar arasında gerilim istiyorsa işte karşınızda bulunmaz kaftan!

Şayet Sayın Kılıçdaroğlu samimi bir şekilde CHP’yi dönüştürme arzusunda ise -ki ben öyle olduğu kanaatindeyim- Tanju Özcan derhal CHP’den ihraç edilmeli. Ama yapacağını sanmam.

İktidarın görevlendirdiği ajan olsa bu kadar zarar veremez herhalde ana muhalefet partisine.

Nagehan Alçı’nın yazısı

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