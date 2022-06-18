Nagehan Alçı: Bahçeli’nin bu yürekli ve kararlı tutumunu ayakta alkışlıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu yürekli ve kararlı tutumunu ayakta alkışlıyorum. Bravo Devlet Bey. Bravo MHP…

Maalesef kimi somut örneklerde olduğu gibi bazı siyasi partiler kendi mensupları kadına şiddet, cinsel istismar, taciz, tecavüz vakalarına karıştığında hep “korumacı ve kollamacı” tutum takındılar. Hem sağ partilerde hem sol partilerde var böyle kötü örnekler.

Devlet Bahçeli ise ucu nereye uzanırsa uzansın kadına ve çocuğa karşı cinsel istismar suçunun üzerine gidilmesi için partisinin koskoca bir şehir teşkilatını toptan feshetti. Demin de yazdığım gibi bu Türk siyasi hayatında benim benzerini hatırlamadığım mükemmel bir emsal.

Nagehan Alçı’nın yazısı