Nagehan Alçı: 80 yaşını geçmiş ve hasta tüm tutukluların cezası ev hapsine döndürülmeli

Sadece şunu söylüyorum: Eğer bu cezalar uygulanırsa bu paşaların hemen hepsinin cezaevinde ölme ihtimali çok kuvvetli. Sabahları kalkacağız ve ölüm haberlerini alacağız. Benim tahminim bu yönde. O sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 104. Madde yetkisini kullanmasını rica ettim, yine ediyorum.

28 Şubat darbe davasında yargılananlar meşhur paşalar olduğu için bu konu gündeme geldi. Ama bana gelen mektuplardan anlıyorum ki yaşı 80’in üzerinde ve büyük sağlık problemleriyle boğuşan çok sayıda mahkum mevcut.

Hangi suçu işlemiş olursa olsun 80 yaşını geçmiş ve hasta olan tüm tutukluların cezası ev hapsine döndürülmeli. Mahkumların hepsi için bunu söylüyorum. Keşke bu konuda uzlaşabilsek ama Türk medyasının bugünkü olgunluktan ve akıldan uzak haliyle böyle bir ihtimal çok zor görünüyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı