Nagehan Alçı: 17 Mayıs’a kadar kaç kişiyi ve kimleri aşılamayı hedefliyorsunuz?

Şayet tam kapanma dönemini verimli geçirebilirsek bu zor süreç bir şeylere yarar. Bunun da yolu bu 3 haftada seri bir şekilde aşılama yapmaktan geçiyor.

İsrail’e, İngiltere’ye, ABD’ye bakın. Aşılanmayı çok hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. İsrail, nüfusunun çoğunu aşıladı ve neredeyse tamamen normale döndü. İngiltere’de ölüm rakamları tek hanelere indi.

Reklam

Biz de bir an önce nüfusun yarısını aşılamayı başarabilirsek kapanmanın bir anlamı olur. Aksi halde açıldığımız an yine dön başa…

O nedenle buradan Sağlık Bakanlığı’na soruyorum: 17 Mayıs’a kadar kaç kişiyi ve kimleri aşılamayı hedefliyorsunuz? Elimizdeki aşı sayısı şu an kaç? Bir sonraki paket ne zaman gelecek?

Nagehan Alçı’nın yazısı