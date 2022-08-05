Nadir vaka: Orgazm sırasında yaşadığı göğsünde şiddetli ağrıyla acile kaldırılan kadın ölümden döndü

ABD’de 45 yaşında bir kadının cinsel ilişki sırasında göğsünde başlayan şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvurduğu vaka literatüre geçti.

Fotoğraf: Olga Kononenko/Unsplash

American Journal Case Report’ta yayınlanan vaka raporuna göre Mississippi eyaletinden ismi belirtilmeyen kadın göğsünde 10 üzerinden 10 olarak nitelendirdiği ‘bıçak batıyormuş gibi’ bir ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu. Tansiyonu 20’ye 24 olan hastanın ayrıca nefes almakta güçlük çektiği ve mide bulantısı şikayeti olduğu belirtildi.

Hasta belirtileri başladığı sırada eşiyle cinsel ilişkiye girdiğini, bacaklarının göğsüne dayalı şekilde durduğunu orgazm olduğu sırada gösünde bir patlama hissettiğini anlattı.

Hastanın hipertansiyon geçmişi olduğu ve kullandığı ilacını bir yıl önce bıraktığı, ayrıca sigara kullandığı belirtildi.

Yapılan tetkiklerde hastanın bir tür akut aortik sendromu (AAS) olan aort intramural hematom (bir tür damar kanaması) yaşadığı belirlendi. Kadın ameliyata gerek duyulmadan ilaçla tedavi edilebildi.

AAS hızla fark edilip tedavi edilmezse ölüm dahil ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir durum. Vücudun en büyük atardamarı aortta yırtığa dönüşme potansiyeli olabilen duruma kadınlarda erkeklerden daha az rastlanıyor.

Rapora göre kadın bir hastada cinsel ilişki sırasında AAS yaşanması ise daha önce literatüre girmemiş bir durum.