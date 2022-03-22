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Yaramazlara biraz batar!

Nadal ‘nazara geldi’: En az bir ay kortlardan uzak


Kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atan 35 yaşındaki dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal, kaburgasındaki sakatlık nedeniyle kortlardan dört ila altı hafta uzak kalacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tek erkekler dünya 3 numarası Nadal’ın 20 maçlık galibiyet serisi Indian Wells Masters Tenis Turnuvası’nın finalinde dün aldığı yenilgiyle sona ermişti.


İspanyol raketin bu maç sırasında sakatlandığı ortaya çıktı.

İspanya basınına konuşan Nadal şunları söyledi: “Tedavim dört ila altı hafta sürecek. Bu, iyi bir haber değil ve ben de beklemiyordum. Yıkılmış durumdayım çünkü çok iyi bir sezon başlangıcının ardından bu yılın çok iyi geçeceğini sanmıştım. Ama mücadelemi bırakmayacağım. Sabırla iyileşmeyi bekleyeceğim ve çok çalışarak açığı kapatacağım.”

Kariyerindeki 21 grand slam şampiyonluğunun 13’ünü Fransa Açık’ta kazanan Nadal’ın, bu yıl 22 Mayıs’ta başlayacak organizasyona kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.

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