Naci Görür: Tartışmak yerine Muğla'yı deprem dirençli yapalım

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla’daki 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili “Tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğru” dedi.

Naci Görür. Fotoğraf: Arşiv

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 02:17’de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi deprem büyüklüğünü 5,7 derinliğiyse 76 kilometre olarak duyurdu. AFAD’a göreyse depremin büyüklüğü 5,8 derinliği 67,91 kilometre.

Depremde ilk belirlemelere göre bir çocuk panik atak geçirerek hayatını kaybederken 69 kişi yaralandı.

Görür depreme ilişkin şunları söyledi:

“Bugünkü Muğla depreminin bize yansıması şöyle olmalıdır. Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur. Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm deprem dirençlilik değildir.”