Müşterisinin buzdolabından süt içen emlakçıya 20 bin dolar ceza

Kanada’da müşterisinin evindeki buzdolabından süt içen emlakçı, 20 bin Kanada doları (403,8 bin TL) para cezası aldı.

Görsel: Twitter

Emlakçı Michele Rose, 16 Temmuz 2022 British Columbia eyaletinde bir müşteriyi beklerken evini satmak için anlaştığı Lyska Fullerton’ın buzdolabındaki sütten içti.

Mutfağa çocuklar için bir kamera koyan Fullerton, Rose’u suçüstü yakaladı. Dahası, aynı görüntülerde ev sahibi, Rose’un yanlışlıkla bir koltuğun kolunu kırdığını da gördü.

Emlakçının olayı kabul etmesinin ardından Fullerton, görüntüleri British Columbia Finansal Hizmetler Kurumu’na sundu.

Kurum Rose’a 20 bin Kanada doları para cezası kesti ve eylemleri ‘yakışıksız’ olarak tanımladı.