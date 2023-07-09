Boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçıran erkek serbest

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istenen İlker Mustafa K., serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Dilara Açıkgöz / csgorselarsiv.org

Çanakkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yedi, kasten yaralamadan altı, nitelikli cinsel saldırı suçundan da 10 yıl olmak üzere 23 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan İlker Mustafa K. savunmasında, iddiaları reddederek tutuksuz yargılama talep etti: “Ben tutuksuz yargılanmak istiyorum, uzun süredir tutukluyum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben eşimin 11 gün altını temizledim. Ona bu eylemi gerçekleştirmem mümkün değildir.”

Savcı İlker Mustafa K.’nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti İlker Mustafa K.’nin, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, delillere etki etme imkan ve ihtimalinin bulunmayışı nedeniyle tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Savcı heyetin tahliye kararına itiraz etti.

Ne olmuştu?

Çanakkale’nin Çan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İlknur K’yi nisan ve haziranda iki kez kaçıran Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K’nin yakalanması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

10 Haziran’da İlknur K’nin bulunmasının ardından 12 Haziran’da polise giderek teslim olan İlker Mustafa K, savcının ‘darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla sevk ettiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.