Müşterilerini 'ilaçla bayıltıp taciz eden' taksici tutuklandı

İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici tutuklandı.

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İhbar üzerine dün gözaltına alınan 28 yaşındaki taksici B.N.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

B.N. ifadesinde “Eşimle 1,5 yıl önce evlendik, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındayız. Videoyu da eşini kıskandırmak amacıyla kaydettim” dedi.

Eşinin kendisinin bıçakladığını da iddia eden şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheli ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklandı.