‘Müstehcenlik’ gerekçesiyle bir kadına daha gözaltı

Antalya’da, sosyal medyada ‘müstehcen’ içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle bir kadın gözaltına alındı.

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Son zamanlarda aralarında fenomenlerin isimlerin de bulunduğu çok sayıda kadın, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınıyor.

Son olarak, Antalya Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, S.S. isimli bir kadının sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evine yapılan baskınla gözaltına alınan S.S.’nin dizüstü bilgisayarı, iki cep telefonu ve flash belleğine de el koyuldu.

Hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan işlem yapılan S.S, adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün X hesabından yapılan paylaşımla “İlimizin huzurunu bozan herkesi adalete teslim etmekte kararlıyız” denilerek S.S.’nin el koyulan eşyaları paylaşıldı.