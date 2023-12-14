‘Müstehcenlik’ gerekçesiyle altı sosyal medya kullanıcısına gözaltı

Sosyal medyada ‘müstehcen’ içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan altı sosyal medya kullanıcısı serbest bırakıldı.

İstanbul emniyeti, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve çeşitli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y. ve N.G’yi gözaltına aldı.

Haklarında ‘müstehcenlik’ gerekçesiyle işlem yapılan şüphelilerden dördü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, iki zanlı ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen dört şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.