Mustafa Yalçıner: Türkiye büyüyor ama emeğiyle geçinenler sürekli küçülüyor

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Türkiye büyüyor, ama emeğiyle geçinenler sürekli küçülüyordu.

2024’ün 2. çeyreğinden başlayarak büyümenin de sonuna gelindi. Artık Türkiye büyümüyor da. Gerçi özellikle tekeller hâlâ yüksek kârlar elde ediyor, ama ekonomi durgunluğu da geride bırakarak, artık krizle yüzleşiyor.

Artık rakamlarla oynamada son derece hünerli olan TÜİK de başka rakamları öne çıkarıp görünmez kılmaya çalışsa bile kapitalizmin krizini gizleyemiyor.

Ekonominin büyümesine kanıt olarak gösterilen gayrisafi yurt içi hasılanın artış oranı iki çeyrektir negatif. Yani GSYİH artmıyor, tersine azalıyor. Kendisinden önceki çeyreklere göre, mart-nisan-haziran aylarını kapsayan 2. çeyrekte ve bir sonraki 3. çeyrekte büyüme yüzde 0.2.

Sanayi üretiminde ise durum daha da vahim. Bu kez önceki çeyreklere göre değil, daha düşük bir gerilemeyi ifade eden 2023’ün aynı dönemine göre rakamlar veriliyor. Cmh. Bşk.lığı Strateji ve Bütçe Bşk.lığı, 2024’ün 1. çeyreğinde yüzde 4.9 olan sanayi üretimi artış oranını 2. çeyrekte -yüzde 1.8, 3. çeyrekteyse -2.2 olarak açıkladı. 4. çeyrekte küçülme daha da büyüyecek!

Sanayinin küçülme ya da daralmasında Erdoğan hükümetinin aldığı ekonomi kararlarının da payı var kuşkusuz. Şimşek ve öncellerinin aldığı her önlem sanayi ve ekonomide kriz unsurlarını biriktirdi.

Mustafa Yalçıner’in yazısı