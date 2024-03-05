Mustafa Yalçıner: Seçim rüşveti dağıtılamıyor

Geçen yılki genel seçim sonuçlarını, ekonomiye ilişkin verilerden; başlıca düşük ücretler ve yüksek enflasyonla durmak bilmeyen zamlar ya da geçim derdinden çok dini değerlerle milliyetçi ajitasyon belirlemişti. Bu yıl geçim derdi eskisinden çok etkili olacak gibi görünüyor.

Genel seçim öncesinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmış, memur maaşları artırılmış, emeklilikleri yaşa takılanlara sınırlı da olsa emeklilik hakkı tanınmıştı. Sözleşmeli çalışanlar kadroya alınmış, doğal gazın belirli bir süre parasız sağlanacağı ilan edilmişti. Düpedüz rüşvet dağıtılmıştı özetle.

Şimdi seçim rüşveti dağıtılamıyor. Görüntü, denizin bittiği yolunda. Erdoğan Kütahya’da, “Gönlümüz vatandaşın hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor” girizgahının ardından ekledi: “Türkiye karşılıksız elde ettiği gelir kaynaklarına sahip değil. Gelirlerimizin 1 trilyondan fazlasını depreme harcadık. Emekli maaşlarına ayrılan miktar 3 trilyon lira. Birileri 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. Bu 1.7 trilyon lira eklemek demek. Ülkemizde tek çivi çakmasak, bütçeyi buraya aktarsak bile yetmiyor. Deprem harcamalarının tamamını kullansak bile yine yetmiyor. Devletin çalışanlarına maaşlarına vermesek o zaman belki bu tutarı karşılayabiliriz.”

Mustafa Yalçıner’in yazısı