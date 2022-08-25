Mustafa Karaalioğlu: Vize vermeyen ülkelerin vatandaşları Türkiye’ye kimlik kartıyla girebiliyor

Gerekçe ne olursa olsun Türkiye için küçük düşürücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bütün şatları tamamlamış ve birçoğu zaten öteden beri Avrupa’ya ABD’ye seyahat de etmiş olanlara vize verilmemesi ülke ve pasaport itibarımız açısından son derece tatsız bir tablodur.

Gelin görün ki bundan daha tatsız başka bir tablo var… Türk vatandaşlarına vize vermeyen veya zorluk çıkaran ülkelerin vatandaşları Türkiye’ye tarihi geçmiş pasaport veya kimlik kartlarıyla bile girebiliyorlar. Bizim Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde bu ülkelerin listesi var. Hatta bu listede Türkiye’ye gelmek isteyenlerin ellerindeki pasaport ve kimlik belgesinin süresinin kaç yıl geçmiş olabileceğine dair bilgiler bile yazılıyor.

Avrupa Konseyi’ne üye 17 ülkenin vatandaşları Türkiye’ye sadece kimlik belgesiyle girebiliyor. Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, KKTC, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Ukrayna, Yunanistan, Polonya ve Bulgaristan vatandaşları. Almanlar geçerliliğini son 1 yıl içerisinde yitirmiş pasaport veya kimlik kartıyla da girebiliyor. Belçikalılar, Fransızlar, İspanyollar, İsviçreliler, Lüksemburglular ve Portekizliler ise geçerliliğini beş yıl içinde yitirmiş pasaportlarla Türkiye’ye girebiliyorlar.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı