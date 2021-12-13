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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: İşlerin yolunda gittiğini söylemek, gerçeği çarpıtmaktır

Standart ve doğal potansiyele bakıp da ülkede işlerin yolunda gittiğini söylemek, buna inanmak ve insanları inandırmak gerçeği çarpıtmaktır. Bir iktidarın becerisi ve kalitesi standardın üzerine koyabildikleriyle ölçülür.

Siyasetten ekonomiye, dış politikadan eğitime ve elbette hukuktan temel haklara kadar her alanda iktidarın üzerine koymayı; iktidarın bizatihi bu üniteleri gerileten, verimsizleştiren hamlelerini yaşıyoruz.


Dünya büyürken özellikle bizim ligimizdeki ülkeler daha hızlı büyüyor, herkes bir parça gelişiyor; bazı ülkeler ise “doğal potansiyel”ini aşarak büyüyor. Biz ise onlardan birisi değiliz.

Bugün ekonomik krize karşı, o kadar de kötü değiliz, kabilinden anlatılan gelişim örneklerini bu gözle kritik etmek lazımdır. Aksi takdirde, kendi kendimizi anlatmaktan usanmadığımız hikayenin esiri olmaya devam ederiz. Ödemekte zorlanacağımız bir fırsat maliyetine mahkum oluruz.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

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