Mustafa Karaalioğlu: Gelecek nesillere yazılan faturalar ödenmeyi bekliyor

İç politika konjonktürüne ve seçime ayarlı diplomasi tercihleri sürdükçe Türkiye’nin ileri gidişleri-geri dönüşleri devam edecektir. Böylelikle son derece haklı olduğumuz dış politika dosyalarındaki avantaj kaybımız sürecektir.

Son dönem politikalarındaki yanlışların başta Ege/Akdeniz, Yunanistan ve Suriye dosyalarında Türkiye’ye kaybettirdikleri ortadadır. Ne yazık ki büyük kısmı artık telafi edilemez boyuta ulaşmıştır. Görünürde bağımsız ama gerecekte amaçsız dış politika aynı zamanda geniş çaplı bir ekonomik avantaj kaybına yol açmıştır. Türkiye dünyada en pahalı borçlanan ülkeler listesine girmekle kalmamış, doğrudan yabancı yatırım alamaz hale gelmiştir. Yanlıştan ve yanlış üsluptan birer birer geri dönülse de finansal hasar hala ortada duruyor ve gelecek nesillerin hanesine yazılan faturalar ödenmeyi bekliyor.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı