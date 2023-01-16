Mustafa Karaalioğlu: Erdoğan için altılı masayı dağıtmak hala en önemli icraat

Cumhur İttifakı’nın; özelde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anket sonuçları son birkaç ayda yukarıya doğru ivme kazanmış bulunuyor. Bu gelişme de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzüne ve sözlerine özgüven olarak yansıyor.

Buna karşılık aynı dönemde Altılı Masa partilerinin oyları da yerinde sayıyor ve hatta küçük bir miktar gerilemiş bulunuyor. Küçük miktar gerileme olması bile muhalefet açısından iyi görüntü değildir.

Öte yandan, Altılı Masa’nın kapasitesini anlama zorluğu yaratan ve aslında genel olarak seçim sonuçları üzeninde tahminleri zorlaştıran ise Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanmamış olmasıdır. Anketler elbette gidişatı yani trendi gösteriyor ama aday açıklanmadan hiçbiri seçim sabahı silüetini ortaya çıkaramıyor.

Erdoğan için o yüzden Altılı Masa’yı dağıtmak hâlâ en önemli icraat kalemi ve seçim yatırımı olarak listenin başında duruyor. Masa için de aday ve ekibi, kaybolan son ayların telafisi ve seçim galibiyetinin tek anahtarı haline gelmiş bulunuyor.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı