Mustafa Karaalioğlu: Devlet aklı diye bir şey yoktur

Devlet ne zaman bir yanlış yapsa veya vatandaşından bilgi gizleyecek olsa böyle kavramlara müracaat edilir. İnsanlara, bilmedikleri şeyler olduğu ve devletin ustalıkla o bilinmez şeylerin üstesinden geldiği kanaati verilmek istenir. Oysa, devletteki insanlar sokaktaki insanların bir parçasıdır. Yapay zeka ünitelerinden veya süper güçlerden oluşmaz. Kamusal alandaki kapasite neyse kamudaki de odur. Hatta, bu çağda isteyen herkes kolaylıkla bir konuda uzmanlaşabilir ve her konuda devlet kadar fikir sahibi olabilir.

Devletin birtakım özel bilgilere sahip olması zannedildiği gibi ona gizemli ve esrarengiz bir üstünlük sağlamaz. Böyle davranan devletlere de güven olmaz. Devletin bazı işlerini -gerektiğinde hesap vermek kaydıyla- gizli kapaklı yapma hakkı vardır. Ama o işler kritik edildiğinde, hesap vermek yerine, “Sizin bilmediğiniz şeyler var” demesi bir hak veya imtiyaz değildir. Bunu söyleyen devlete güven olmaz.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı