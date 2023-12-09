Mustafa K. Erdemol: Yunanistan’a zeytin dalı…

Tamam, onlara söylememiş ama herkesin Yunanistan’a yönelik olduğunu sandığı “Bir gece ansızın gelebiliriz” kükremesinin üzerinden şunun şurasında ne kadar zaman geçti ki? Seçimlerden önce bir iç politika malzemesi için gerekli olan konu bulma ihtiyacı artık hissedilmediğine göre Yunanistan’a zeytin dalı uzatmanın bir sakıncası yok tabii. Sevgili komşumuzun Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de ülkesindeki seçimler öncesi böyle bir gerginlikten memnun kalmıştır kuşkusuz.

Genel Başkan’ın Yunanistan ziyareti elbette yumuşamaya yol açtığı için iyi olmuştur tabii. Genel Başkan’ın ‘bir gece ansızın’ gidilecek olan Yunanistan’la hem nükleer enerji hem de doğalgaz konusunda çalışabileceğini söylemesi ‘yumuşama’daki hızı göstermiyor mu? Ankara’nın gelecekteki nükleer ya da doğal gaz projeleriyle Yunanistan için bir enerji kaynağı olabileceğini açıklamasını da ekleyelim genel başkanın.

Mustafa K. Demirkol’un yazısı