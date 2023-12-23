Mustafa K. Erdemol: ‘Kirlenmiş Milletler’ korka korka karar çıkardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dünkü toplantısında nihayet Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasını talep eden ‘yumuşatılmış’ bir karar onaylanabildi. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlanan karar tasarısını kabul etmek için bir haftadan beri ABD ikna edilmeye çalışılıyordu. Karar için ABD’nin kabul edeceği hale getirilmesinden ötürü ‘yumuşatılmış’ deniyor. Tam bir kepazelik.

İsrail ile Hamas arasında, 11 haftadır devam eden, İsrail’in Filistinlileri topyekün yok etmeyi amaçladığı savaşta ölü sayısının artmasına, Filistin bölgesinde giderek kötüleşen insani krize karşı çözüm amacıyla sunulmuştu tasarı. Dün tasarının kabul edilmesiyle, İsrail’in Gazze’deki 2.3 milyon kişiye yapılan yardım sevkiyatları üzerindeki kontrolü azalmayacak elbette. İsrail, Mısır’dan Refah geçişi ile İsrail kontrolündeki Kerem Şalom geçişi üzerinden Gazze’ye yapılan sınırlı yardım sevkiyatını denetliyor hala, denetlemeye de devam edecek.

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İçinde ABD’ye karşı ülkeler de olabilir ama bu karar mekanizmasındaki ABD hakimiyetine evet diyenlerin çokluğu yüzünden Birleşmiş Milletleri tamamen ‘kirlenmiş’ yapar.

Kirlenmenin her geçen gün arttığına da tanık oluyoruz.

Her şey gözümüzün önünde olup bitiyor çünkü.

Mustafa K. Erdemol’un yazısı