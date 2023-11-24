Mustafa K. Erdemol: Aşırı sağcı Geert Wilders’a hayat veren göçmen Dilan Yeşilgöz

Kuşku yok, Hollanda’da PVV lideri Geert Wilders’in sandıktan zaferle çıkması Avrupa siyasetinde büyük bir siyasi sarsıntı yarattı. Aşırı sağın Hollanda’da hükümet kuracak kadar yükseldiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor gelişme.

Ancak beni, elbette üzerinde konuşulmaya değer de olsa, seçimin hayli olumsuz olan sonuçları değil, VVD lideri Dilan Yeşilgöz – Zegerius adlı göçmen düşmanı sağcı göçmen politikacının, PVV lideri aşırı sağcı Geert Wilders’a ‘hayat veren’ kişi olması ilgilendiriyor. Hemen belirtelim, Yeşilgöz Hollanda siyasetinde pek saygıyla anılan bir isim değil; çok da ilkeli olmadan tuttuğunu koparırlığına atfen ‘Yüksek Topuklu Pitpull’ diye söz ediyorlar ondan. Sevimli bir sıfatlandırma olduğu söylenemez tabii.

Mustafa K.Erdemol’un yazısı