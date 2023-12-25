Mustafa K. Erdemol: 2024’te 50 ülkede genel seçim yapılacak

Aralarında ABD, Hindistan, Meksika, Güney Afrika’nın da bulunduğu 50 ülkede genel seçim yapılacak, tam 2 milyardan fazla seçmen sandık başına gidecek. Bu gerçekten bir rekor. Jeopolitik bir dalgalanma yaratarak dünya ekonomisini tehlikeye atma potansiyeli de var tabi bu durumun. Dünya Ekonomik Forumu’nun Baş Risk Yöneticileri Genel Görünüm 2023 raporunda en büyük risk olarak tanımlanıyor bu.

***

Yapılan analizler uyku kaçıracak türden. Bu seçimler sonucu gerçekleşecek olana hükümet ya da politika değişiklikleri, faiz oranları ile diğer alanlardaki değişiklikler 2024’ü ‘çalkantılı bir yıl’ haline getirecek deniyor.

Yukarıda sözünü ettiğim Dünya Ekonomik Forumu Baş Risk Yöneticileri Genel Görünüm 2023 raporu için yapılan ankete katılanların çoğunun ‘küresel ölçekte çalkantılar’ beklediği belirtiliyor. Forum, bunun ‘Avrupa’da devam eden savaş ile ABD-Çin arasındaki ekonomik gerilimler göz önüne alındığında şaşırtıcı olmadığını’ vurguluyor.

Forum’un raporunda aynı zamanda uluslararası ekonomik ilişkilerde giderek artan ‘düşmanca’ bir eğilime de işaret ediliyor. Forum’a göre daha yüksek iş maliyetleri, ticari kısıtlamalar, piyasa istikrarsızlığı , ‘politikalardaki keskin değişimler’ bu durumu destekleyen faktörlerden bazıları.

Mustafa K. Erdemol’un yazısı