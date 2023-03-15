Mustafa Balbay: Varlık nedeni Türk milliyetçiliği olan partiyle bunu yıkmak isteyen aynı ittifakta

AKP’nin hidayeti ise ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak. Varsın her alanda sınıfta kalsın, yeter ki iktidarda kalsın.

Muhalefetin kurduğu ittifak için “6 birbirine benzemez” dediler, kendileri “hiç birbirine benzemezlerle” miktarı ne olursa olsun oy uğruna bir araya geliyorlar. Üstelik başlangıcı medya önünde, devam kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla!

Gündemde HÜDA PAR’la AKP arasında yapılan ittifak görüşmeleri var. HÜDA PAR’ın kuruluş ilkeleri, dayandığı temeller, nasıl bir yönetim istediği ortada. Kendisini saklamıyor da…

Her şey bir yana milliyetçiliği tümüyle reddeden bir parti. Cumhur İttifakı ile yolunda gittiği söylenen görüşmeler istedikleri gibi sonuçlanırsa HÜDA PAR’dan belli sayıda aday, AKP listelerinden milletvekilliği yarışına katılacak. Böylece varlık nedeni Türk milliyetçiliği olan bir parti ile varlık nedeni bunu yıkmak olan bir parti aynı ittifakta seçime girecek.

Mustafa Balbay’ın yazısı