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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Sansürü 84 milyona yayma girişiminin altyapısı hazırlandı

Saray’ın yargı kolları, Diyanet kolları ve Meclis kolları başkanları görevi yerine getirdi. Böylece Meclis’te atılacak sosyal medyayı boğma, ruhunu boşaltma, sansürü 84 milyona yayma girişiminin altyapısı hazırlanmış oldu. (…)

Yazı için tuşlara basmadan önce kendime söylendim:


Arkadaş, Twitter’da 1.6 milyon, Facebook’ta 630 bin, Instagram’da 310 bini aşkın takipçin var. Bunu etkin kullanıyor musun? Tamam Cumhuriyet’te haftada 4 yazıyla, TELE 1’de haftada 2 akşam programıyla düzenli toplumsal iletişimin var. Ancak çağın öne çıkan iletişim aracını daha etkin kullanmalı, daha çok kişiye ulaşmalı, daha çok görüş-içerik üretmelisin!

Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağım. Siz de var mısınız?

Sosyal medya en bireysel, en toplumsal iletişim alanıdır.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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