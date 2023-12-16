Mustafa Balbay: Milletin ciğeri yanarken Meclis’te ciğeri yakmayıp, tam kıvamında pişirenler

TBMM’deki bütçe görüşmelerine büyük bir anlam kazandırıldı. İllerimize özgü lezzetler Meclis mutfağında pişirilip, Genel Kurul’da parmak kaldırıp indirmekten yorulan milletvekillerine ikram edildi.

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Heeey emekli sen de ikide bir çıkışıp durma:

-Bu mu bunca yıllık çalışmanın değeri!

İlgilenecekler, hele pişsin Meclis’in ciğeri!

Asgari ücrete artık yılda bir kez zam yapılacakmış. Aslında asgari değil, ortalama ücret oldu. Çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli. Kimi işyerleri, “Bunu veremem” deyip kepenk indiriyor. İşsizlik mi, asgariye mecburiyet mi?

İkilem yaman… İş yarı açlık, işsizlik tam açlık!

Ciğerimiz yanıyor!

Heeey çalışanlar, ikide bir çıkışıp durmayın:

-Günlük kazanç ete değil, süte bile yetmiyor; ya bir ya iki şişe!

İlgilenecekler, az bekleyin. Ciğeri takmış bulundular şişe!

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İnsan iktidar kulu olmayagörsün, Meclis kürsüsünde ölümü izlerken bile görevini ihmal etmez!

Pek çok olaya milletin ciğeri yanarken, Meclis’te ciğeri yakmayıp, tam kıvamında pişirenleri ve icraatını yüksek sesle savunabilenleri kutlamak, ‘yüksek cesaret ödülü’ vermek gerekir!

Mustafa Balbay’ın yazısı