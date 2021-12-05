Mustafa Balbay: Mersin, Kılıçdaroğlu’nun adaylık işareti mi?

Görünen o ki Mersin mitingiyle birlikte CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olacağına ilişkin yorumlar artacak. Kılıçdaroğlu’nun bir süredir, “ben” diye başlayan, birinci tekil şahıs olarak devam eden konuşmaları dikkati çekiyordu. Buna dün de tanık olduk. “Ben” diye başlayan, “dostlarımızla” diye devam eden cümleler çoğunluktaydı. Başlangıç bu olduğuna göre devam mitingleri de aynı havada sürecek. (…)

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının planlı şekilde öne çıkarılmasına dönersek…

İki olasılık var:

1- Bu durum cumhurbaşkanı adayı olacağını gösteriyor.

2- Başka adayların adının öne çıkmasıyla birlikte kendi otoritesinin sarsılmasını engellemek istiyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı