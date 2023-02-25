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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Mera ve ormanlara Saray depremi geliyor

Zaten meralar ve orman alanları büyük saldırı altında. Yurttaşların mücadelesi ile bir nebze korunabiliyor. Şimdi mera ve ormanları bütün saldırılara açık, bütün koruma çabalarına kapalı hale getiriyorlar.

Deprem bölgesinde 11 milyon küçükbaş, 2 milyon büyükbaş hayvan var. Tüm tarımsal ve hayvansal üretimin yüzde 20’si buradan.


Hayatta kalanların sağlıklı yaşaması için tarım ve hayvancılık çok önemli bir unsur.

Şimdi mera ve ormanlara Saray depremi geliyor! Şiddetine onlar karar verecek!

Bir büyüğümüz geçen gün, “Allah’tan tek dileğim var, tek” dedi. “Nedir” diye sordum, iç çekerek şöyle dedi:

– Memleketi yönetenlere akıl versin, başka hiçbir şey istemiyorum!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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