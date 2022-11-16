Mustafa Balbay: Masanın etrafı değil, ‘üstü’ konuşulmalı

6’lı masanın yediye çıkıp çıkmayacağı sorusu yanıtını bulmuş görünüyor. BTP, Genel Başkan Hüseyin Baş’ın talebi kabul görmedi. Masanın etrafındakilerin sayısı kaça iner kaça çıkar ayrı konu ama asıl konuşulması gereken masanın üstü!

Cumhur İttifakı sürekli masanın altında bir şey arıyor. Kamuoyunda da masanın etrafı sürekli konuşuluyor. Çatlama mı var? Artış mı olacak azalış mı? Kim kime ne dedi?

6’lı masa deyince konuşulanlar bunlar.

Artık masanın üstü gündem olmalı!

Sızan haberler burada da yol alındığını gösteriyor. Örneğin her partinin ayrı ayrı hazırladığı anayasa taslakları yüzde 80 ortak paydaları içeriyor. Ekonomi masasından da uzlaşma çıkacağı anlaşılıyor. Altı partiyi temsilen buluşanların dördü devlette birlikte çalışmış.

Önümüzdeki buluşmadan sonra 6’lı masanın iradesiyle oluşacak iktidarda hangi kadroların olacağını da isim isim öğreneceğimiz anlaşılıyor. Bu yöndeki çalışmanın sonuna gelinmiş.

Mustafa Balbay’ın yazısı