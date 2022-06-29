Mustafa Balbay: İktidar, içinde açılım sözcüğünün geçmediği bir açılım istiyor

17 Haziran’da da Hürriyet’te Abdulkadir Selvi, Öcalan’ın hapislik koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımlardan söz etti, kimi yakınlarıyla görüşme izni verileceğini yazdı.
Selvi bu ve benzer bilgileri sıraladıktan sonra şu cümleyi araya sıkıştırmadan edemedi:
“Yeni bir açılım yok…”
Öcalan’a iyileştirmeden sonra akla açılım gelmemesi mümkün değil…
Selvi’nin yazısının röntgenini çekince şunu söylemek mümkün:
“İktidar, içinde açılım sözcüğünün geçmediği bir açılım istiyor…”
Gerçek tam da böyle.
Sızan haberlere göre iktidar HDP’ye selam veren herkesi terör örgütüne üye olmakla suçlarken bu partiye yönelik şu hedefleri örüyor:
1- Etrafını kuşatıp yalnızlaştırmak.
2- Yanına çekip seçmen gücünü kullanmak.
Her iki olasılık da gündemde…
İktidar katlarında, “HDP’nin Cumhur İttifakı’nı desteklemesi için ne gerekir” sorusuna şu yanıt veriliyor:
– HDP üç konuda açılım ister: vatandaşlık, yerel özerklik, ana dil!
Bunların her biri ile ilgili alt çalışmaların yapıldığı, seçeneklerin oluşturulduğu haberleri geliyor.
Biz de ayrıntıları izlemeye devam edeceğiz.
Bütün mesele bunları toplumun tepki vermeyeceği şekle sokmak!