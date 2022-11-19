Mustafa Balbay: Erdoğan parti devşirmeye koyuldu

Erdoğan, seçimleri kazanmak için tabanını genişletip oy devşiremeyeceğini anlayınca, parti devşirmeye koyuldu.

Kasım ayının başında HDP ile buluşma, ikinci yarısında da İYİ Parti’yi bir an önce 6’lı masayı terk etme çağrısında bulunarak yanlarına çağırma!

Hayli ilkeli bir siyaset!

Önümüzdeki seçimlere dek bakalım daha neler göreceğiz…

Şimdiden görünen, Cumhur İttifakı’nın iki lideri kazanmak için her şeyi yapacak. Bu gerçeği aylardır yazıyoruz ama süreç giderek vahşileşecek. Her yaşanandan sonra, “Bundan ötesi olur mu” diye soracağız, olacağını da göreceğiz!

Bütün dileğimiz, toplumun, azçok demokrasi birikimimizin daha fazla zarar görmemesi.

Mustafa Balbay’ın yazısı