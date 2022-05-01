Mustafa Balbay: ‘Erdoğan karşıtlığı CHP’de mi DEVA’daki ağabeylerde mi daha yüksektir’ sorusunun yanıtı ikinci şık olabilir

Bugün DEVA’nın tutumunu sütuna yatıralım:

1- Partinin vitrininde Babacan var ama AKP’nin kuruluş sürecindeki ağabeylerin onun arkasında olduğu sır değil. Abdullah Gül’ün yanı sıra başta Beşir Atalay olmak üzere ciddi bir kadro burada. Erdoğan karşıtlığı CHP’de mi DEVA’daki ağabeylerde mi daha yüksektir sorusunun yanıtı ikinci şık olabilir.

2- Erdoğan, yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştirdi. Etrafında AKP’nin kuruluş günlerinden neredeyse kimse kalmadı. Bu bağlamda DEVA ile işbirliği AKP’nin ilk yıllarıyla işbirliği olarak yorumlanabilir. (…)

Babacan “DEVA’sa” bir politikanın bir kısmını açıklamış görünüyor.

6’lı masa büyük bir beklentiyi üzerine aldı. İktidar değişikliği özlemlerine karşılık veremezse bu büyüklüğün altında kalır.

Mustafa Balbay’ın yazısı