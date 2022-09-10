Mustafa Balbay: Erdoğan, Balkanlardan ders almış mıdır?

Erdoğan, Balkan gezisinden sonra önümüzdeki hafta da Özbekistan’a gidecek. Son anda bir değişiklik olmazsa, burada Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) toplantısına katılacak. “Putin’in özel misafiri” statüsündeki Erdoğan, Rus lidere son teşekkürünü Sırbistan’da etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’le düzenlediği ortak basın toplantısında şöyle dedi:

“Rusya’yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil!”

ŞİÖ nüfus ve coğrafi büyüklük dikkate alındığında dünyanın en büyük bölgesel örgütü.

Yeri geldikçe vurguluyoruz; Türkiye, dünya ile komşu! Bu nedenle atacağı her adımdan farklı etkilenecek başka bir ülke var.

Erdoğan, Batı’nın kendisine takındığı tutuma karşı Doğu’da farklı yönler, destekler arıyor havasında.

Tarihten bugüne baktığımızda halen yurttaşlarımızın gitmek istediği ülkeleri listelediğimizde, ithalat-ihracat dengesinde görürüz ki Türkiye’nin yönü hep Batı’yadır. Ancak, bu öteki coğrafyaları ihmal etmek anlamına gelmemelidir. Öteki coğrafyalarla iyi diyalog Batı’da bizi daha güçlü yapar.

Mustafa Balbay’ın yazısı